Лавров заявил о неспособности Европы вести войну на Украине и страхе быть оставленными США

Глава МИД Лавров: Европа боится, что США махнут рукой на украинский конфликт

Европейские «ястребы» в лице Польши, Франции, Британии и Германии неспособны самостоятельно продолжать вести войну на Украине, и они опасаются, что США оставят их. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Они очень боятся... что Соединенные Штаты "махнут на них рукой" и скажут, вы эту кашу заварили вместе с [экс-президентом США Джо] Байденом, вы ее и давайте, преодолевайте», — отметил министр.

Ранее Лавров заявил, что Европейский союз (ЕС) пытается сорвать мирный переговорный процесс по Украине, так как находящимся в Брюсселе политикам окончание боевых действий неинтересно. Лавров добавил, что среди лидеров стран Евросоюза много «политиков-ястребов», продвигающих курс на конфронтацию с Россией.