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12:09, 27 мая 2025Спорт

Лидерство сборной России в рейтинге IIHF сочли ерундой

Экс-хоккеист Рыбин счел ерундой лидерство сборной России в рейтинге IIHF
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Бывший нападающий сборной России Максим Рыбин высказался о лидерстве национальной команды в рейтинге Международной федерации хоккея (IIHF). Его слова приводит «Спорт День за Днем».

Рыбин счел ситуацию ерундой и отметил, что не понимает логику. «На основе чего он составляется, когда мы не играем? Канадцы играли, а наши ребята не играли. И мы каким-то образом их обошли», — рассказал он.

По мнению Рыбина, в случае участия в турнирах сборная России могла бы бороться за первую строчку рейтинга. «У нас сейчас столько ребят. Мы можем два-три состава собрать одинаковых. Абсолютно спокойно играть», — поделился экс-хоккеист.

Накануне стало известно, что отстраненная сборная России возглавит рейтинг IIHF. ЧМ-2025 проходил в Швеции. Сборные России и Белоруссии пропустили турнир из-за санкций со стороны IIHF, наложенных в 2022 году.

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