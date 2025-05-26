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09:26, 26 мая 2025Спорт

Отстраненная сборная России возглавит рейтинг IIHF

Отстраненная сборная России возглавит рейтинг IIHF по итогам чемпионата мира
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Сборная России возглавит рейтинг Международной федерации хоккея (IIHF) по итогам чемпионата мира 2025 года. Об этом сообщает ТАСС.

Россия ежегодно получает 1520 очков, так как на момент отстранения занимала третье место в рейтинге. Это позволит команде подняться со второго на первое место обновленного списка.

Бывший лидер рейтинга, сборная Канады, после вылета в четвертьфинале опустится на четвертое место. Победившая на турнире команда США поднимется на вторую строчку. Замкнут тройку лучших серебряные призеры ЧМ, швейцарцы.

ЧМ-2025 проходил в Швеции. Сборные России и Белоруссии пропустили турнир из-за санкций со стороны IIHF, наложенных в 2022 году.

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