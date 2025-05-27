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08:06, 27 мая 2025Россия

Мертвого младенца нашли на российском предприятии

На Чукотке нашли мертвого младенца на производственной территории в Эгвекиноте
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

На Чукотке на производственной территории в Эгвекиноте нашли мертвого новорожденного. Об этом сообщила прокуратура Чукотского автономного округа в Telegram-канале.

По информации надзорного ведомства, девочку без признаков жизни нашли утром 27 мая. Ее обнаружили на производственной территории АО «ЧТК», куда после случившегося выезжал исполняющий обязанности прокурора Иультинского района Георгий Кузнецов.

«В настоящее время при координирующей роли прокуратуры устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.

Похожий случай днем ранее, 26 мая, произошел в Рязани. Там мертвого младенца нашли на территории мусороперерабатывающего предприятия. Он без признаков жизни находился на транспортерной ленте предприятия во время сортировки мусора. Следователи возбудили уголовное дело.

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