Заместитель секретаря Совбеза РФ Шевцов: Доля нацвалют в расчетах СНГ — 90 %

К настоящему времени доля национальных валют в структуре расчетов между странами СНГ достигла отметки в 90 процентов. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов, его слова приводит «Интерфакс».

Наращивание доли нацвалют и укрепление независимых от западных стран расчетных систем во многом позволило добиться заметного роста экономики региона. Шевцов отметил, что ежегодные темпы увеличения ВВП стран СНГ составили 4,4 процента. Достигнутый результат превысил среднемировую динамику. «Пространство СНГ стало ключевой точкой роста в Евразии», — резюмировал он.

Шевцов напомнил о важности торгово-экономического партнерства со странами региона. В прошлом году на долю государств СНГ пришлось 15,6 процента внешнеторгового оборота России. «Рост составил 7,1 процента. Это хороший результат», — заключил он.

После введения масштабных западных санкций против российского финансового сектора Москва стала активно наращивать долю нацвалют в торговле с ключевыми экономическими партнерами. К 2025 году доля рубля и юаня в расчетах между РФ и Китаем превысила отметку в 95 процентов, отмечал помощник президента России Юрий Ушаков. Доля же валют недружественных стран в структуре внешнеторговых операций РФ, согласно данным Центробанка, напротив, стабильно снижается.