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09:34, 27 мая 2025Культура

Отправившийся в армию российский актер понадеялся попасть в элитные войска

Актер Глеб Калюжный заявил, что надеется попасть в элитные войска
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский актер Глеб Калюжный, известный по роли в сериале «Вампиры средней полосы», выразил надежду на то, что попадет в элитные войска. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По словам артиста, службу в них ему обещали в призывном пункте.

Ранее сообщалось, что звезда «Вампиров средней полосы» приехал в армию на черном «Гелендвагене».

Калюжный шесть лет скрывался от призыва и не являлся в военкомат по повесткам. В начале марта стало известно, что актер решил пойти в армию, чтобы избежать уголовного наказания за уклонение от срочной службы.

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