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16:16, 27 мая 2025Путешествия

Пилотов сразу двух российских самолетов попытались ослепить лазером в небе

Пилотов летевших из Москвы самолетов попытались ослепить лазером в небе
Алина Черненко

Фото: Geronimo Giqueaux / Unsplash

Пилотов сразу двух российских самолетов, летевших из Москвы, попытались ослепить лазером в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Уточняется, что оба инцидента произошли в понедельник, 26 мая. В 23:51 по московскому времени экипаж лайнера авиакомпании «Россия», направлявшегося из столичного аэропорта Внуково в Санкт-Петербург, доложил об освещении лазером зеленого цвета на высоте около 4,2 тысячи метров. Несмотря на это, пилоты приняли решение продолжить полет в точку назначения.

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С аналогичной проблемой столкнулся экипаж еще одного российского самолета, который летел из аэропорта Шереметьево в Казань. При заходе на посадку пилоты сообщили о попытке освещения кабины лазером синего цвета. Сигнал срочности не объявляли, приземление прошло благополучно.

24 мая пилотов авиакомпании Turkish Airlines попытались ослепить лазером в небе над Россией. Нештатная ситуация произошла на рейсе Airbus A321 из турецкой Антальи в Москву.

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