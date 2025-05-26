Иностранных пилотов попытались ослепить в небе над Россией

Aviaincident: Пилотов Turkish Airlines попытались ослепить в небе над Россией

Пилотов авиакомпании Turkish Airlines попытались ослепить лазером в небе над Россией. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

Нештатная ситуация произошла 24 мая на рейсе Airbus A321 из турецкой Антальи в Москву. Когда самолет находился над Калужской областью на высоте 2,4 тысячи метров, экипаж доложил об освещении кабины лазером синего цвета.

Несмотря на произошедшее, командир иностранного воздушного судна решил продолжить полет до аэропорта Внуково. Посадка прошла благополучно.

Ранее пилоты самолета авиакомпании «Россия» увидели НЛО в районе Москвы. Это был предмет белого цвета и многоугольной формы.