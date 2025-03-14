Российские пилоты все чаще встречают НЛО во время полетов. Что это за загадочные объекты?

Заслуженный летчик РФ Попов связал появление НЛО в небе с иллюзиями пилотов

Российские пилоты нередко сталкиваются с неопознанными летающими объектами (НЛО) во время рейсов. В большинстве случаев ими оказываются воздушные шары, зонды и даже мусор, поднятый в небо с земли воздушными потоками. Однако эта тема все равно будоражит сознание пассажиров и даже провоцирует у них страхи, связанные с безопасностью полетов. «Лента.ру» выяснила, с чем могут быть связаны подобные явления и действительно ли их стоит опасаться.

Какие неопознанные объекты видят в небе летчики?

Так, в марте пилоты самолета одной из отечественных авиакомпаний увидели НЛО. Инцидент произошел с летевшим из Оренбурга в Москву Airbus A320. Члены экипажа сообщили о наблюдении шара красного цвета с корзиной ниже высоты полета.

О случившемся были оповещены органы противовоздушной обороны (ПВО). Несмотря на случившееся, борт благополучно приземлился в аэропорту назначения, никто не пострадал.

Boeing 737, аэропорт Пулково, Санкт-Петербург, 2016 год Фото: aapsky / Shutterstock / Fotodom

Несколькими днями ранее пилоты лайнера другой российской авиакомпании «Азимут» также заметили неизвестный предмет в небе. Во время полета из Пензы в Минеральные Воды сотрудники перевозчика доложили о наблюдении шара серебристого цвета. При этом угроза безопасности полетов отсутствовала.

В конце февраля неопознанный объект в небе увидели пилоты направлявшегося из Санкт-Петербурга в Челябинск Airbus A319. Практически сразу после вылета экипаж доложил о шаре серого цвета в небе.

Периодически пилоты сообщают о фантомных метках на радаре. В январе члены экипажа Boeing 737-800 UTair, следовавшего из Уфы в Сургут, увидели несколько на приборе ТКАС.

Высота меток была неизвестна. При этом другие лайнеры в этот момент отсутствовали на всех высотах

Уточнялось, что командир воздушного судна продолжил выполнение рейса. В итоге борт благополучно приземлился в авиагавани назначения.

Неопознанным объектом может оказаться обычный мусор

В беседе с «Лентой.ру» заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов рассказал, что нередко такие явления бывают связаны с возникновением определенных иллюзий у пилотов во время полета. Под разными ракурсами, при определенном освещении солнца или же при лунном отражении им могут привидеться какие-то неопознанные объекты.

Надо учесть, что летчик наблюдает за подобным явлением в момент его пролета. Он просто не может остановиться и начать внимательно все осматривать. Поэтому часто представляет нечто большее, чем видел на самом деле. Это все психология и возможности работы мозга Владимир Попов заслуженный военный летчик РФ

Более того, как указал эксперт, не стоит забывать и о разного рода природных явлениях, к примеру, падении метеоритов или электромагнитном излучении, которые могут проявлять себя своеобразно в воздушно-космическом пространстве.

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

«Но я не исключаю того факта, что в небе могут находиться и какие-то физические объекты, — продолжил он. — Речь идет о шарах, зондах, дирижаблях, дронах или даже поднятом с земли воздушными потоками мусоре».

Стоит ли опасаться подобных объектов в небе?

Говоря об опасности, которую могут нести подобные НЛО для пассажиров, Попов отметил, что нужно рассматривать природу их возникновения. Как правило, подобные явления, вызванные изменением погоды, не критичны для полетов.

«Если же вдруг пилотам в небе встретится, допустим, зонд или шар, то это уже создает определенные риски, — пояснил он. — Все эти объекты могут попасть на аэродинамические органы управления (киль, стабилизатор, руль высоты). История не критическая, но есть риск создания неудобств или даже аварийных ситуаций».

По словам летчика, если же в двигатель попадает твердый предмет типа дрона, он может начать помпажировать. В худшем случае — происходит возгорание. Но это, как правило, не более двух-трех процентов от всех ситуаций, которые возникают в воздухе.