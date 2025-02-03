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10:04, 3 февраля 2025Путешествия

Пилоты самолета увидели шар в небе над российским городом

Aviaincident: Пилоты самолета увидели воздушный шар после взлета в Петербурге
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Пилоты самолета авиакомпании «Россия» увидели воздушный шар в небе над Санкт-Петербургом. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

Днем 2 февраля пассажирский лайнер Sukhoi Superjet 100 выполнял рейс из петербургского Пулково в аэропорт Шереметьево города Москвы.

После взлета экипаж доложил, что видит внизу под собой синий шар, двигающийся с запада на восток. Несмотря на это, пилоты продолжили полет, рейс прошел благополучно.

Ранее самолет рейса Тбилиси — Санкт-Петербург совершил аварийную посадку в аэропорту Пулково. Предварительно, причиной стали технические проблемы с двигателем.

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