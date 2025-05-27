ЦБ: Мошенники стали чаще использовать единое окно для обмана россиян

Россиян стали чаще обманывать с использованием «единого окна», при котором граждан во время телефонного разговора якобы переключают между сотрудниками разных ведомств. Об этом предупредили в Центробанке.

В рамках описываемой схемы сначала лжесотрудник правоохранительных органов сообщает человеку, что преступники пытаются похитить деньги с его банковских счетов, затем потенциальную жертву прямо во время разговора переключают на якобы специалиста Банка России, чей «представитель» содействует в переводе накоплений на специальный «защищенный» счет. Преступники также могут выдавать себя за работников Роскомнадзора, Соцфонда или службы поддержки Госуслуг, напомнили в ЦБ.

«Помните, что не существует никаких специальных "безопасных" счетов, на которые нужно переводить деньги для сохранности», — подчеркнули в регуляторе. В том числе таких счетов нет в Банке России, который «не работает с физическими лицами как с клиентами, не ведет их счета и не звонит им», указали там, отметив, что настоящие работники госструктур никогда не просят граждан совершать какие-либо денежные операции по их картам.

«Игнорируйте такие звонки и сообщения, от кого бы они ни поступали», — призвали в ЦБ.

Ранее там предупредили россиян о мошенниках, призывающих инвестировать в цифровые рубли и получать от этих вложений пассивный доход, делая это в рамках программы, которой на самом деле не существует.