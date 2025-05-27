Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:58, 27 мая 2025Экономика

Россиян стали чаще обманывать с использованием «единого окна»

ЦБ: Мошенники стали чаще использовать единое окно для обмана россиян
Дмитрий Воронин

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Россиян стали чаще обманывать с использованием «единого окна», при котором граждан во время телефонного разговора якобы переключают между сотрудниками разных ведомств. Об этом предупредили в Центробанке.

В рамках описываемой схемы сначала лжесотрудник правоохранительных органов сообщает человеку, что преступники пытаются похитить деньги с его банковских счетов, затем потенциальную жертву прямо во время разговора переключают на якобы специалиста Банка России, чей «представитель» содействует в переводе накоплений на специальный «защищенный» счет. Преступники также могут выдавать себя за работников Роскомнадзора, Соцфонда или службы поддержки Госуслуг, напомнили в ЦБ.

«Помните, что не существует никаких специальных "безопасных" счетов, на которые нужно переводить деньги для сохранности», — подчеркнули в регуляторе. В том числе таких счетов нет в Банке России, который «не работает с физическими лицами как с клиентами, не ведет их счета и не звонит им», указали там, отметив, что настоящие работники госструктур никогда не просят граждан совершать какие-либо денежные операции по их картам.

«Игнорируйте такие звонки и сообщения, от кого бы они ни поступали», — призвали в ЦБ.

Ранее там предупредили россиян о мошенниках, призывающих инвестировать в цифровые рубли и получать от этих вложений пассивный доход, делая это в рамках программы, которой на самом деле не существует.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Совфеде заявили о расширении конфликта в случае удара по России дальнобойным оружием

    Российские пенсионеры станут блогерами

    На Байкале произошло землетрясение

    Российские военные нанесли удары по общевойсковому полигону и местам дислокации ВСУ

    В Кремле оценили поставки оружия Киеву со стороны Европы

    Российским судам предложили избирательно подходить к арестам

    Врач рассказал о вреде двух популярных диет

    В Москве начались субтропические ночи

    Вторгнувшегося в Курскую область украинского военного осудили на 15 лет

    Российские войска взяли под контроль населенный пункт в ДНР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости