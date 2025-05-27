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19:32, 27 мая 2025Спорт

Стала известна зарплата Карпина в «Динамо»

«Чемпионат»: Зарплата Карпина в «Динамо» составит 2,5 миллиона евро в год
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Руководство московского «Динамо» достигло договоренности с Валерием Карпиным о назначении на пост главного тренера. Об этом стало известно «Чемпионату».

По информации источника, зарплата специалиста должна составить 2,5 миллиона евро в год. Срок действия контракта не называется.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что Карпин начал формировать тренерский штаб для работы в «Динамо». Отмечалось, что тренер уже звонил нескольким испанским аналитикам и предлагал работу в штабе бело-голубых.

Зимой Карпин ушел из «Ростова». Он объяснил это решение желанием сосредоточиться на работе с национальной командой.

Карпин возглавляет сборную России с лета 2021-го. Контракт специалиста рассчитан до 2028 года.

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