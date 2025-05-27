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14:10, 27 мая 2025Бывший СССР

Украина нанесла удар по окрестностям Авдеевки

ТАСС: ВСУ нанесли удар по поселку Пантелеймоновка вблизи Авдеевки
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по поселку Пантелеймоновка вблизи Авдеевки. Об этом сообщает ТАСС.

«Возле дороги в Пантелеймоновке ВСУ ударили, предположительно, управляемой авиабомбой», — говорится в сообщении.

Отмечается, что удар пришелся на территорию у проезжей части. При этом пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что ВСУ на прошлой неделе существенно увеличили число дронов самолетного типа.

До этого стало известно, что операторы беспилотников ВСУ являются ключевыми целями для Вооруженных сил России. Российские дроны-разведчики вычисляют их и наносят удары авиабомбами, артиллерией или ударными беспилотниками.

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