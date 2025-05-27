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14:58, 27 мая 2025Россия

В Курской области ВСУ расправились над беременной на глазах у родственников и ребенка

Курский прокурор Цуканов: ВСУ расправились над беременной на глазах у ребенка
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Andriy Andriyenko / AP

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) расправились над беременной женщиной в Курской области на глазах у ребенка и ее родственников. Об этом сообщил прокурор российского региона Алексей Цуканов, его цитирует ТАСС.

Он добавил, что украинские военные в период оккупации Курской области ежедневно обстреливали приграничье из различного вида оружия, в том числе с помощью кассетных боеприпасов.

По информации прокурора, жертвами ВСУ в Курской области стали 313 мирных жителей, судьба еще 789 человек остается неизвестной. Других данных об этом Цуканов не привел.

В начале вторжения ВСУ в Курскую область начали появляться сообщения о расправах украинских военных над мирными жителями, в том числе над беременными женщинами и детьми. Так, в августе 2024 года в Суджанском районе ВСУ выстрелили в спину беременной женщине, которая вместе с детьми пыталась эвакуироваться из района, где ведутся бои. Ее тело больше полугода пролежало в больнице под Суджей. Кроме того, бойцы ВСУ посадили трех детей на мотоцикл и выстрелили в них.

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