Депутат Колесник: Европа навлекает на себя большую войну всеми способами

Большая война не идет в Европу, однако страны ЕС навлекают ее на себя всеми возможными и невозможными способами и заявлениями, считает депутат Госдумы Андрей Колесник. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее российский политолог Сергей Марков заявил, что большая война идет в Европу из-за безумной политики руководителей стран. Так он прокомментировал снятие Западом ограничений на дальность ударов по России.

Депутат отметил, что Европа постоянно готовится к войне, потому что это приносит странам большие деньги. Кроме того, западные страны оказывают психологическое давление на своих граждан, пугая их тем, что Россия развяжет против них боевые действия, добавил Колесник.

«С другой стороны, видно, что они нас боятся и, значит, уважают. Нам этого достаточно. А уж как мы поступим, это наше дело — народа и Верховного главнокомандующего. Он же решит, как на эти вызовы отвечать. В наших задачах нет микроскопических стран, которые пытаются обратить на себя внимание. Но порох нужно держать сухим», — считает парламентарий.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Великобритания, Франция, Германия и США сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине. «Больше не существует каких-либо ограничений на дальнобойность оружия, которое было поставлено на Украину», — сказал он.