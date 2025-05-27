Во Франции сделали неутешительный вывод после инцидента с пощечиной Макрону

Филиппо о ролике с пощечиной: Если Макрон солгал в этот раз, он лжет очень часто

Первая реакция Елисейского дворца на ролик, на котором президент Франции Эммануэль Макрон получил пощечину от своей жены Брижит, является весьма показательной, заявил французский политик Флориан Филиппо. Он напомнил в разговоре с RT, что изначально достоверность видео отрицалась.

Политик указал, что французские власти перестали врать лишь после того, как кадры инцидента появились в западных новостных агентствах. «Сейчас их поймали с поличным. Мы знаем, что они соврали. Кроме того, мы видим, что французские СМИ только и делают, что повторяют пропаганду и официальные сообщения Елисейского дворца», — высказался Филиппо.

По его мнению, эта ситуация говорит о том, что «если Макрон солгал в этот раз, значит, он лжет очень часто».

Инцидент с пощечиной французскому президенту произошел 26 мая в ходе визита Макрона во Вьетнам. Изначально Елисейский дворец настаивал, что видео могло быть сгенерировано искусственным интеллектом и якобы распространено пророссийскими аккаунтами в соцсетях.