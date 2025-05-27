Зрители ток-шоу раскритиковали дающую антидепрессанты своему псу гостью

Daily Mail: Зрители шоу «Этим утром» осудили дающую антидепрессанты псу Эмму Рид

Гостья британского ток-шоу «Этим утром» (This Morning) Эмма Рид подверглась критике из-за того, как заявила в эфире, что дает антидепрессанты своему псу. На это обратило внимание издание Daily Mail.

На шоу Рид рассказала, что во время прогулок с псом заметила, что он стал более тревожным, и отвела его к специалисту, который исследует поведение собак. После этого ей посоветовали давать питомцу антидепрессанты для снижения тревожности.

По словам женщины, это помогло питомцу стать более спокойным и она увидела изменения в поведении животного гораздо раньше, чем ожидала.

Однако в комментариях в социальной сети X пользователи раскритиковали женщину за ее действия, поскольку посчитали, что у собак не может быть депрессии. Они так же возмутились тем, что подобные лекарства могут быть опасны для собак. «Мы накачали нашу собаку лекарствами, чтобы он частично впал в кому и перестал был надоедливым *** [животным]», — написал один из участников обсуждения.

Ранее сообщалось, что ведущий телеигры «Клуб один процент» (The 1% Club) Ли Мак раскритиковал внешность участницы шоу Дайан Мурленд и разозлил зрителей. Многие зрители сочли высказывание ведущего слишком жестоким и неуместным.