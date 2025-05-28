Баканов назвал общую цель SpaceX и «Роскосмоса»

Баканов: Общая цель SpaceX и «Роскосмоса» — исследование дальнего космоса

Общей целью американской компании SpaceX и «Роскосмоса» можно назвать исследование дальнего космоса, заявил гендиректор российской госкорпорации Дмитрий Баканов. Об этом сообщает ТАСС.

«И здесь рано или поздно всем странам придется объединить свои ресурсы для обеспечения мультипланетности для цивилизации», — сказал руководитель.

По его словам, в госкорпорации продолжают следить за разработками SpaceX, в чем желают американской компании удачи.

Ранее девятый пуск системы Starship американской компании SpaceX закончился неудачей.

Перед испытаниями глава SpaceX Илон Маск заявил, что главной целью компании на ближайшие десять лет является успешная эксплуатация Starship.