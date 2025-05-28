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23:56, 28 мая 2025Спорт

«Челси» выиграл Лигу Конференций

«Челси» победил «Реал Бетис» и выиграл Лигу Конференций
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Reuters

Английский «Челси» одержал победу над испанским «Реал Бетисом» и выиграл Лигу конференций. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в польской Варшаве 28 мая и завершилась со счетом 4:1 в пользу испанцев. На девятой минуте отличился полузащитник Абде Эззальзули. На 65-й минуте счет сравнял хавбек Энцо Фернандес. Через пять минут нападающий Николас Джексон вывел лондонцев вперед. На 83-й минуте увеличил преимущество команды хавбек Джейдон Санчо. На первой добавленной ко второму тайму минуте забил полузащитник Мойсес Кайседо.

Ранее определился победитель Лиги Европы. Английский «Тоттенхэм» одержал победу над клубом «Манчестер Юнайтед»

Победитель Лиги чемпионов станет известен 31 мая. В финале, который пройдет в Мюнхене на стадионе «Альянц Арене», сыграют французский ПСЖ и итальянский «Интер».

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