«Челси» выиграл Лигу Конференций

«Челси» победил «Реал Бетис» и выиграл Лигу Конференций

Английский «Челси» одержал победу над испанским «Реал Бетисом» и выиграл Лигу конференций. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в польской Варшаве 28 мая и завершилась со счетом 4:1 в пользу испанцев. На девятой минуте отличился полузащитник Абде Эззальзули. На 65-й минуте счет сравнял хавбек Энцо Фернандес. Через пять минут нападающий Николас Джексон вывел лондонцев вперед. На 83-й минуте увеличил преимущество команды хавбек Джейдон Санчо. На первой добавленной ко второму тайму минуте забил полузащитник Мойсес Кайседо.

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Победитель Лиги чемпионов станет известен 31 мая. В финале, который пройдет в Мюнхене на стадионе «Альянц Арене», сыграют французский ПСЖ и итальянский «Интер».