Фанаты напали на обвиняемого в убийстве Марадоны врача Леопольдо Луке

Поклонники бывшего аргентинского футболиста Диего Марадоны напали на его личного врача Леопольдо Луке, обвиняемого в убийстве спортсмена, когда медик прибыл в здание суда. Об сообщает телеканал TN.

Отмечается, что фанаты ударили нейрохирурга флагом по голове. Они окружили его и начали оскорблять. Медик защищался и отталкивал нападавших. Нападавшие также скандировали слово «убийца» в адрес Луке, когда тот направлялся к зданию суда.

Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной смерти стал острый отек легких, вызванный сердечной недостаточностью. Полиция заподозрила в халатности личного врача, а также медсестру, дежурившую в день смерти футболиста, и начала расследование.

В январе 2024 года сын спортсмена заявил, что его отца убили, подчеркнув, что расследование продолжается.