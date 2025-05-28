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03:17, 28 мая 2025Спорт

Фанаты напали на обвиняемого в убийстве Марадоны врача

Фанаты напали на обвиняемого в убийстве Марадоны врача Леопольдо Луке
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Леопольдо Луке

Леопольдо Луке. Фото: Francisco Loureiro / Reuters

Поклонники бывшего аргентинского футболиста Диего Марадоны напали на его личного врача Леопольдо Луке, обвиняемого в убийстве спортсмена, когда медик прибыл в здание суда. Об сообщает телеканал TN.

Отмечается, что фанаты ударили нейрохирурга флагом по голове. Они окружили его и начали оскорблять. Медик защищался и отталкивал нападавших. Нападавшие также скандировали слово «убийца» в адрес Луке, когда тот направлялся к зданию суда.

Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной смерти стал острый отек легких, вызванный сердечной недостаточностью. Полиция заподозрила в халатности личного врача, а также медсестру, дежурившую в день смерти футболиста, и начала расследование.

В январе 2024 года сын спортсмена заявил, что его отца убили, подчеркнув, что расследование продолжается.

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