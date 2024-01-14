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11:55, 14 января 2024Спорт

Сын Марадоны сделал заявление о смерти отца

Сын футболиста Диего Марадоны заявил, что его отца убили

Фото: /Jennifer Lorenzini / Reutera

Сын бывшего футболиста сборной Аргентины Диего Марадоны Диего Армандо Марадона-младший сделал заявление о смерти отца. Его слова приводит Marca.

Сын спортсмена посчитал, что его отца убили, подчеркнув, что расследование продолжается. «У меня есть мысли на этот счет, но я не могу их высказать. Они бросили отца на произвол судьбы, когда можно было что-то сделать», — рассказал он.

Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной смерти стал острый отек легких, вызванный сердечной недостаточностью. Полиция заподозрила в халатности личного врача, а также медсестру, дежурившую в день смерти Марадоны, и начала расследование.

Диего Марадона известен выступлениями за «Барселону», «Наполи» и «Ньюэллс Олд Бойз». В составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира в 1986 году. Аргентинец считается одним из величайших игроков в истории футбола.

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      Анастасия Борисова
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