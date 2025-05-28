Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:05, 28 мая 2025КультураЭксклюзив

Хирург высказался о состоянии Киркорова

Хирург Умнов предрек Киркорову длительное лечение после ожога
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Сергей Ведяшкин / РИА Новости

По имеющимся данным, Филипп Киркоров получил ожог тканей 2-й степени, однако площадь поражения может быть значительнее, учитывая наличие некрозов кожи, предположил преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. Своим мнением о состоянии артиста он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее издание Super.ru со ссылкой на имеющуюся в распоряжении медицинскую справку сообщило, что у народного артиста России Филиппа Киркорова диагностировали частичный некроз кожи. Согласно документу, певец получил ожог второй степени, осложненный бурситом, частичным некрозом кожи, рожистым воспалением, лимфаденопатией слева.

Учитывая большой раневой дефект, немудрено, что начались осложнения данной раны, такие как рожа конечности и бурсит локтевого сустава, рассказал Хирург. По его словам, воспаление у певца, возможно, гнойное, учитывая расположенный рядом раневой дефект.

«Для лечения требуется антибактериальная терапия: в таком случае проводятся курсы бензилпенициллина, если у пациента диагностирована рожа. Также могут потребоваться пункции сустава для удаления гноя. Не исключена пересадка кожи для устранения воспаления раневого дефекта без значительных рубцовых процессов», — пояснил Умнов.

Ранее в соцсетях появилась информация, что Филиппа Киркорова выпишут из больницы через несколько недель. По прогнозам медиков, он проведет в лечебном учреждении от двух до трех недель.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский предложил Путину и Трампу сесть с ним за стол переговоров. Он согласен на встречу в любом формате при одном условии

    Глава МИД Турции Фидан посетит Киев

    Стало известно о смерти россиянина из-за пакета в приграничной зоне

    Демонстрировавший нацистскую символику россиянин пойдет под суд

    Политолог назвал причины критики США в адрес ЕС из-за выборов в Польше

    Преследователь на самокате изрезал ножом российского боксера

    В Кремле допустили встречу Путина с Зеленским при одном условии

    Кремль ответил на предупреждение Трампа Путину

    В Кремле раскрыли подробности о работе над меморандумом по Украине

    В Кремле оценили первые результаты масштабного обмена военнопленными с Украиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости