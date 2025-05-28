«Пари НН» вырвал победу у «Сочи» в первом матче за право выступать в РПЛ

«Пари НН» победил «Сочи» со счетом 2:1 в первом матче за право выступать в РПЛ

Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» одержал победу над «Сочи» в первом стыковом матче за право играть в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась победой нижегородцев со счетом 2:1. Первый мяч на 14-й минуте забил игрок хозяев Роман Пасевич. На пятой добавленной к первому тайму минуте счет сравнял Александр Трошечкин. Победу для гостей вырвал на 88-й минуте Виктор Александров.

Ответный матч пройдет 31 мая в Нижнем Новгороде.

Первые две команды по итогам сезона в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) напрямую прошли в РПЛ. Ими стали калининградская «Балтика» и «Торпедо». Еще два участника первого дивизиона чемпионата страны определятся по итогам стыковых матчей.