Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Диана Шнайдер
2:0
Завершен
Жаклин Кристиан
Рим (ж)
Фабиан Марожан
2:1
Завершен
Андрей Рублёв
Рим (м)
Линда Носкова
0:1
2-й сет
live
Мирра Андреева
Рим — парный разряд (ж)
Динамо Мх
0:1
Завершен
Зенит
Мир Российская Премьер-лига|28-й тур
Лацио
0:0
1-й тайм
live
Ювентус
Италия — Серия А|36-й тур
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Краснодар
Мир Российская Премьер-лига|28-й тур
18:35, 10 мая 2025Спорт

«Балтика» вернулась в РПЛ

Калининградская «Балтика» спустя год вернулась в РПЛ
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Калининградская «Балтика» спустя год вернулась в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Балтика» сыграла вничью с новороссийским «Черноморцем» в матче 32-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Благодаря этому калининградцы закрепились на первом месте в турнирной таблице и оказались недосягаемыми для преследователей.

Первые две команды по итогу сезона в ФНЛ напрямую проходят в РПЛ. Еще два участника первого дивизиона чемпионата страны определятся по итогу стыковых матчей.

«Балтика» вылетела из РПЛ по итогам сезона-2023/2024. Тогда же команда дошла до финала Кубка России, где уступила «Зениту».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Белоруссии пообещали «разбить хлебало» российскому журналисту за ложь о Лукашенко. Что он сказал и за что извинялся?

    Стало известно о массовой сдаче в плен ВСУ во время перемирия

    В Кремле рассказали об ответе Киева на предложение о переговорах

    Белоусов провел переговоры с главой военного ведомства Мали

    Турция заявила о готовности контролировать перемирие между Россией и Украиной

    Правила оказания медпомощи иностранцам в России утвердили

    «Зенит» приблизился к лидирующему в РПЛ «Краснодару»

    Раскрыты особенности замеченной британским флотом у берегов Франции российской подлодки

    Британия и США пообещали усилить помощь Украине при одном условии

    В России объяснили желание Киева пойти на перемирие с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости