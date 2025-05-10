«Балтика» вернулась в РПЛ

Калининградская «Балтика» спустя год вернулась в РПЛ

Калининградская «Балтика» спустя год вернулась в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Балтика» сыграла вничью с новороссийским «Черноморцем» в матче 32-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Благодаря этому калининградцы закрепились на первом месте в турнирной таблице и оказались недосягаемыми для преследователей.

Первые две команды по итогу сезона в ФНЛ напрямую проходят в РПЛ. Еще два участника первого дивизиона чемпионата страны определятся по итогу стыковых матчей.

«Балтика» вылетела из РПЛ по итогам сезона-2023/2024. Тогда же команда дошла до финала Кубка России, где уступила «Зениту».