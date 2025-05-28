Россиянин отверг свою причастность к атакам украинских дронов на Курск

Москвич Марченко на суде не признал вину в причастности к атакам БПЛА на Курск

Во втором Западном окружном военном суде москвич Эльдар Марченко отверг свою причастность к атакам украинских дронов на Курск в 2023 году и на Ростовскую область в 2022 году. Об этом сообщает ТАСС.

На заседании подсудимый подтвердил свою позицию, что не признает вину в инкриминируемых ему деяниях. Ему предъявлены обвинения по статьям 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»), 322 («Незаконное пересечение границы РФ организованной группой»), 167 («Умышленное уничтожение имущества»), 205 («Теракт») и 105 («Организация массового убийства общеопасным способом организованной группой») УК РФ.

27 мая суд приступил к рассмотрению уголовного дела по существу. Процесс будет проходить в открытом режиме, но на допрос свидетелей слушания закроют из-за секретных сведений.

По версии следствия, Марченко в составе организованной группы в августе 2023 года получил от неустановленных лиц данные по установке на телефон программы тестирования GPS и активации ее на железнодорожном вокзале Курска. Он передал информацию о городских объектах соучастникам теракта, произвел расчет и корректировку двух беспилотников, начиненных взрывчаткой. В результате одним из них был поврежден многоквартирный дом, а второй взорвался в воздухе.

Марченко передал Вооруженным силам Украины (ВСУ) данные для нанесения ударов по аэродрому Курска и инфраструктуре Ростовской области в 2022-м.

О его задержании стало известно в марте, с санкции суда москвича отправили под стражу.