Угрозу из-за появления в России переносящих смертельную лихорадку комаров оценили

Инфекционист Викулов: В южных регионах случаи заболевания лихорадкой возможны

Случаи заболевания лихорадкой чикунгунья в Крыму и Краснодарском крае возможны, но пока таких зафиксировано не было. Об этом «Ленте.ру» рассказал директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций вирусолог-инфекционист Георгий Викулов.

«По данным Роспотребнадзора, в России нет завозных случаев лихорадки, и Роспотребнадзор следит за этой информацией. Но в то же время есть так называемые тигровые комары, они могут переносить вирус, вызывающий чикунгунья. В южных регионах такие случаи завозные возможны, но возможны и есть — не одно и то же», — сказал Викулов.

Он подчеркнул, что вирус передается исключительно через укус, прямого заражения от человека к человеку нет. По его данным, тигровые комары зафиксированы в Краснодарском крае и Крыму. Инфекционист считает, что риск заражения возможен, но специалисты следят за его распространением.

«Пока ни одного официально случая не зафиксировано, именно заболевания», — уточнил врач.

Известная лихорадка чикунгунья вызвана арбивирусами, которые именно передаются трансмиссивно, то есть кровососущими насекомыми — через укусы комаров. И, соответственно, это заболевание эндемичное, встречается в Африке и азиатских странах Георгий Викулов. вирусолог-инфекционист

Он отметил, что заболевание имеет инкубационный период и все зависит от того, как произошло заражение, обычно такой период составляет от 2 до 12 дней, редко до двух недель. По его словам, лихорадка характеризуется резким началом: высокая температура тела до 40, а иногда до 41 градуса, появление геморрагической сыпи, возможны интоксикационные проявления.

Также возможна боль в суставах, носовые кровотечения и повышенная слабость, добавил Викулов.

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко сообщил о том, что тигровые комары, переносящие смертельную лихорадку чикунгунья, уже добрались до России. По его словам, раньше риски заражения ограничивались завозными случаями, сейчас экзотическая инфекция может начать захватывать Россию. Как подчеркнул бывший санитарный врач РФ, Минздрав держит ситуацию на контроле.