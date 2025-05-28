Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:07, 28 мая 2025Экономика

До Кубани добрались переносящие смертельную лихорадку комары

Академик Онищенко: Тигровые комары появились в Краснодарском крае и Крыму
Виктория Клабукова

Фото: frank60 / Shutterstock / Fotodom

Тигровые комары, переносящие смертельную лихорадку чикунгунья, уже добрались до России. Об этом в эфире «Радиоточки НСН» заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Если раньше риски заражения ограничивались завозными случаями, то сейчас экзотическая инфекция может начать захватывать и Россию. «Эта лихорадка передается тигровыми комарами, но они уже появились даже в наших южных регионах. Они постепенно поднимаются со своих мест обитания, что опасно. Это касается Краснодарского края, Крыма», — уточнил Онищенко. Как подчеркнул бывший санитарный врач РФ, Минздрав держит ситуацию на контроле.

В мае на Шри-Ланке зафиксировали крупнейшую за последние 20 лет вспышку лихорадки чикунгунья. Подхватив инфекцию, человек начинает ощущать слабость и жар. Появляются озноб, рвота, сыпь, мышечные боли и боли в суставах. Симптомы длятся от двух до семи дней. В запущенных случаях лихорадка вызывает инфекционно-токсический шок и внутреннее кровотечение. Несмотря на то что в привычных к болезни регионах проводится вакцинация детей, для взрослых она бесполезна. Чаще всего назначается парацетамол и поддерживающая терапия, включающая в себя отдых и обильное питье.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России раскрыли новую тактику атак ВСУ. Что в ней необычного?

    Мерц ответил на вопрос о поставках дальнобойных ракет Украине

    У Стаса Михайлова обнаружили долг перед налоговой

    Больная собака сорвала рейс пассажирского самолета в США

    В Москве раскрыли масштабную аферу в трех автосалонах на 180 миллионов рублей

    В Банке России заявили о разнообразии вариантов решений по ключевой ставке

    Симоньян допустила удары Москвы по Берлину

    Россиянам дали советы по организации безопасного для детей ремонта

    Пострадавшим от обстрелов ВСУ аграриям оказали финансовую помощь

    Удивительное древнее орудие нашли на берегу Испании

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости