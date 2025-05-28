До Кубани добрались переносящие смертельную лихорадку комары

Академик Онищенко: Тигровые комары появились в Краснодарском крае и Крыму

Тигровые комары, переносящие смертельную лихорадку чикунгунья, уже добрались до России. Об этом в эфире «Радиоточки НСН» заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Если раньше риски заражения ограничивались завозными случаями, то сейчас экзотическая инфекция может начать захватывать и Россию. «Эта лихорадка передается тигровыми комарами, но они уже появились даже в наших южных регионах. Они постепенно поднимаются со своих мест обитания, что опасно. Это касается Краснодарского края, Крыма», — уточнил Онищенко. Как подчеркнул бывший санитарный врач РФ, Минздрав держит ситуацию на контроле.

В мае на Шри-Ланке зафиксировали крупнейшую за последние 20 лет вспышку лихорадки чикунгунья. Подхватив инфекцию, человек начинает ощущать слабость и жар. Появляются озноб, рвота, сыпь, мышечные боли и боли в суставах. Симптомы длятся от двух до семи дней. В запущенных случаях лихорадка вызывает инфекционно-токсический шок и внутреннее кровотечение. Несмотря на то что в привычных к болезни регионах проводится вакцинация детей, для взрослых она бесполезна. Чаще всего назначается парацетамол и поддерживающая терапия, включающая в себя отдых и обильное питье.