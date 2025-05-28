Зеленский: ВСУ находятся в Курской области и останутся там до перемирия

Вооруженные силы Украины (ВСУ) якобы находятся в Курской области и будут оставаться там минимум до объявления перемирия. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Страна.ua».

«Вышли с одного направления (Суджи — прим. «Ленты.ру»), вошли в другое (Теткино — прим. «Ленты.ру»). Мы там находимся, пока россияне не захотят закончить войну или хотя бы не прекратят огонь», — назвал он срок выхода украинских военных. Президент Украины заявил, что ВСУ якобы имеют на этом направлении «хорошие наработки».

26 апреля начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Курской области.

В тот же день в Минобороны России отчитались о выдавливании остатков подразделений ВСУ за государственную границу. Подразделения группировки войск «Север» освободили село Горналь — последний населенный пункт, находившийся под контролем украинских военнослужащих.

ВСУ неоднократно пытались проникнуть в Курскую область. 26 мая украинские войска дважды намеревались зайти на территорию региона.