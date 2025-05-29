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14:20, 29 мая 2025Россия

Депутат Госдумы стал свидетелем попытки атаки ВСУ на Москву и рассказал об этом

Депутат Госдумы Чепа стал свидетелем попытки атаки БПЛА ВСУ на Москву
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Чепа стал свидетелем попытки атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

«Я сам был свидетелем около двух часов ночи», — отметил депутат Госдумы. Он подчеркнул, что летевшие на столицу России беспилотники ВСУ были направлены против гражданских лиц.

Киев, по мнению парламентария, хочет запугать не только обычных жителей, но и чиновников и депутатов. По его словам, украинские власти стремятся шантажировать российскую сторону, сорвать подготовку переговорного процесса и других действий, направленных на подготовку соглашений. Политик считает, что Москва должна асимметрично отвечать на подобные удары.

Мэр Москвы Сергей Собянин 29 мая сообщал, что средства ПВО ночью сбили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА), направлявшихся в сторону города. Обломки одного из них упали на проспекте Вернадского и повредили окна нескольких квартир. Еще один сбитый БПЛА упал в городе Одинцово. Никто не пострадал. По предварительным данным, беспилотники запускали из Киевской и Черниговской областей.

В ночь на четверг над семью регионами России сбили 48 БПЛА, что в шесть раз меньше, чем накануне. Под удар попали Белгородская, Орловская, Рязанская, Брянская и Тамбовская области, Московский регион и Крым.

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