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20:02, 29 мая 2025Экономика

Дуров заявил о феноменальном отклике на облигации Telegram

Дуров: Telegram успешно выпустил пятилетние облигации на сумму $1,7 млрд
Дмитрий Воронин

Фото: Hubert Boesl / Globallookpress.com

Основатель Telegram Павел Дуров, который ранее анонсировал хорошие новости, заявил об успешном выпуске компанией облигаций на сумму 1,7 миллиарда долларов со ставкой 9 процентов годовых и сроком погашения в июне 2030 года. По его словам, отклик инвесторов был феноменальным.

Бизнесмен уточнил, что более 950 миллионов долларов предыдущих бумаг со сроком погашения в марте 2026-го были обменены на новый выпуск пятилетних облигаций.

«Из-за высокого спроса мы расширили предложение сверх первоначальных полутора миллиардов долларов» — поделился Дуров, отметив, что, с учетом прибыльности Telegram, его бизнес имеет отличные финансовые перспективы.

В среду миллиардер также сообщил, что в Telegram интегрируют чат-бот Grok, разработанный компанией xAI Илона Маска. Сам богатейший житель Земли после этого указал в соцсети X, что соответствующая сделка не была заключена официально. Спустя 20 минут после этого Дуров пришел в комментарии и подчеркнул, что «формальности еще не улажены», но стороны достигли принципиальной договоренности.

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