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01:21, 29 мая 2025Интернет и СМИ

Маск опроверг наличие подписанной договоренности с Дуровым о чат-боте Grok в Telegram

Маск опроверг наличие официальной договоренности с Дуровым по поводу Grok
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Илон Маск

Илон Маск. Фото: David Swanson / Reuters

Предприниматель Илон Маск в соцсети X заявил, что сделка об интеграции чат-бота Grok в Telegram не была официально подписана.

Таким образом он ответил на соответствующий анонс основателя Telegram Павла Дуров. Примерно через 20 минут после публикации твита, Дуров уточнил под постом Маска, что стороны достигли принципиальной договоренности, но «формальности еще не улажены».

До этого Дуров сообщил, что в Telegram интегрируют чат-бот Grok, разработанный компанией xAI Маска. «Мы с Илоном Маском договорились о партнерстве сроком на год с целью предоставить доступ к чат-боту Grok от компании xAI более чем миллиарду наших пользователей и интегрировать его во все приложения Telegram», — написал Дуров. По словам бизнесмена, чат-бот должен появиться в мессенджере летом.

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