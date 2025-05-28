Дуров анонсировал хорошие новости

Основатель Telegram Дуров анонсировал визит в Дубай и хорошие новости

Основатель Telegram Павел Дуров объявил, что в июне будет в Дубае. Об этом он написал в своем канале в мессенджере.

«В первую неделю июня я буду в Дубае — грядут хорошие новости», — анонсировал предприниматель. Он не уточнил, что конкретно имеет в виду под «хорошими новостями».

Ранее сообщалось, что Дуров на конференции по правам человека в Осло назвал себя русским. Такое заявление он сделал, опровергая предположения о том, что Telegram зависит от государственных структур.

В марте стало известно, что Дуров вернулся в Дубай из Франции, где находился под судебным надзором. Уточнялось, что суд разрешил ему покинуть страну.

Дурова задержали 24 августа 2024 года в парижском аэропорту Ле Бурже по подозрению в участии в незаконных действиях, совершаемых через Telegram. Затем его взяли под судебный надзор и обязали выплатить залог в размере пяти миллионов евро. Суд запретил мужчине покидать территорию республики в течение шести месяцев.