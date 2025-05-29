Космонавты отказались считать космос местом для прогулок

Космонавт Гребенкин: Космос — не место для прогулок

Космонавты госкорпорации «Роскосмос» Александр Гребенкин и Иван Вагнер отказались считать космос местом для прогулок и пиар-кампаний. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению Гребенкина, российская космонавтика работает с научной составляющей. «Больше практической пользы идет и больше практического применения. Я не считаю, что космос — это прогулка и место для каких-то таких акций», — заявил космонавт.

Его точку зрения поддержал Вагнер. Космонавт заметил, что американская компания Blue Origin, предлагающая для туристов услуги суборбитальных полетов, может за свои деньги делать что угодно. «У нас государственная программа, мы выполняем государственные задачи. И с точки зрения государства — это слишком непространная такая пиар-акция. Без смысла», — сказал специалист.

В апреле ракета New Shepard компании Blue Origin с одноименной капсулой отправилась в полет с невестой миллиардера Джеффа Безоса журналистом и пилотом вертолета Лорен Санчес. На борту капсулы, кроме Санчес, находились еще пять женщин — певица Кэти Перри, телеведущая CBS Гейл Кинг, предприниматель Айше Боу, инженер в сфере биоастронавтики Аманда Нгуен и кинопродюсер Кериэнн Флинн. Миссия NS-31 сопровождалась активной пиар-кампанией в СМИ и соцсетях.

В октябре «Газета.Ru» сообщила, что не полетевший на орбиту из-за фильма «Вызов» претендент в космонавты Андрей Бабкин, которого в сентябре 2024 года уволили с летной должности из-за насморка, написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой привлечь независимых экспертов к оценке его здоровья.