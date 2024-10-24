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09:09, 24 октября 2024Наука и техника

Не полетевший в космос из-за фильма «Вызов» космонавт написал письмо Путину

Не полетевший в космос Андрей Бабкин написал письмо Путину
Андрей Бабкин

Андрей Бабкин. Фото: Roscosmos / Globallookpress.com

Не полетевший на орбиту из-за фильма «Вызов» претендент в космонавты Андрей Бабкин, которого в сентябре 2024 года уволили с летной должности из-за насморка, написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой привлечь независимых экспертов к оценке его здоровья. Об этом сообщает «Газета.Ru».

В Центре подготовки космонавтов (ЦПК) «Роскосмоса» сообщили о проведении консилиума 12 июля 2024 года, которым руководил начальник ФМБА России. На консилиуме присутствовали члены ЛОР-секции Главной медицинской комиссии, а также специалисты, ранее лечившие космонавта. Оснований для пересмотра ранее принятого решения обнаружено не было.

Бабкин был отстранен от полетов из-за двустороннего полисинусита, или запущенного насморка. Кандидат в космонавты даже делал рекомендованную операцию и был допущен до полета летом 2022 года, но в декабре получил постоянную негодность вместо временной. При этом главные специалисты, в числе которых хирург Геннадий Пискунов, оперировавший Бабкина, на консилиуме отсутствовали.

Андрей Бабкин был зачислен в отряд космонавтов 14 лет назад, до этого на протяжении такого же срока проработав инженером, испытателем и ведущим научным сотрудником в ракетно-космической корпорации «Энергия». Всерьез он стал готовиться к полету с октября 2017 года — с экспедиции МКС-57/58.

В мае 2020 года Бабкин вошел в состав основного экипажа МКС-66 с космонавтом Антоном Шкаплеровым. Но в итоге его заменили на актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко, которые в октябре 2021 года отправились на МКС снимать фильм «Вызов».

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