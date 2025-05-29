Мать подорванного ветерана СВО рассказала о последнем разговоре с сыном

Мать Гурциева рассказала, что последний раз созванивалась с сыном 27 мая

Мать замглавы Ставрополя, 34-летнего ветерана специальной военной операции Заура Гурциева, ставшего жертвой взрыва, Елена Троицкая рассказала, что последний раз общалась с сыном 27 мая. Об этом женщина сообщила в беседе с Ura.ru

По словам Троицкой, на момент разговора она находилась в Сочи с детьми Гурциева. «Он мне один день вчера именно не позвонил. Позавчера все было нормально, он мне выслал фотки там, а вчера не позвонил, я говорю, сыночек, ты что, про нас забыл?», — поделилась женщина, подчеркнув, что отсутствие звонка от сына и непрочитанные им сообщения заставили россиянку волноваться.

Ранее Троицкая также заявила, что ее сын якобы «был в списке целей» Украины. По словам женщины, бойца СВО последнее время часто вызывали в ФСБ, где говорили, что он находится в разработке Киева.

О взрыве, унесшем жизнь замглавы Ставрополя Гурциева, стало известно в ночь на 29 мая. Бомбу на встречу с ветераном принес 29-летний Никита Пеньков, проживавший в одном с ним доме. Этот момент попал на камеру видеонаблюдения. Мощность взрывчатки, предположительно, составила около 300 граммов в тротиловом эквиваленте. По одной из версий, устройство могли активировать дистанционно.