«Был в списке целей». Подрыв освобождавшего Мариуполь ветерана СВО шокировал Россию. Что говорят о громком убийстве и его целях?

Мать ветерана СВО Гурциева: В ФСБ сыну говорили о разработке со стороны Украины

Одной из главных тем дня 29 мая в России стал взрыв в Ставрополе, унесший жизнь ветерана специальной военной операции (СВО) и первого заместителя главы города Заура Гурциева. Бомбу на встречу с Гурциевым принес 29-летний Никита Пеньков — как только они оказались рядом, раздался взрыв, ставший летальным для обоих.

Правоохранительные органы уже приступили к расследованию, не исключая версию теракта, а в Госдуме призвали бороться с такими преступлениями. Эти и другие реакции на взрыв в Ставрополе — в материале «Ленты.ру».

В Госдуме призвали бороться с подобными преступлениями

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа осудил убийство замглавы Ставрополя Заура Гурциева и подчеркнул, что с таким надо бороться. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

Мы уже говорили, что Киев усиленно проповедует и поддерживает террористические действия, а также террористические акты, осуществляемые и поддерживаемые спецслужбами Украины. Использует при этом кого угодно Алексей Чепа Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам

Россия должна всячески противостоять этому, сказал депутат, подчеркнув, что националистические организации недопустимы. «Это одно из условий и причин, которые привели к СВО. И мы с этим обязаны бороться. Наверное, надо, как мы говорим, бороться с первопричиной. Пора разобраться с людьми, которые стоят за всеми этими актами», — пояснил Чепа.

Алексей Чепа Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Взрыв в Ставрополе связали с терактом против военкора Татарского

Почерк теракта в Ставрополе, схож с подрывом военкора Владлена Татарского в апреле 2023 года. Об увиденной им связи написал военблогер Юрий Подоляка в Telegram. Он напомнил, что исполнительница теракта в отношении Татарского, Дарья Трепова (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), якобы считала, что передает военкору прослушку, а не взрывное устройство.

Могу предположить, что и Пенькова (в квартире которого следователи не нашли никаких признаков сборки СВУ) украинские спецслужбы разыграли по примерно той же схеме Военблогер Юрий Подоляка

Военблогер предположил, что Пеньков мог получить взрывное устройство в тайнике, после чего его привели в действие, когда мужчина подошел к Гурциеву. «Пока все выглядит примерно так. Но, может, новые улики внесут большую ясность», — понадеялся он.

Прощание с военкором Владленом Татарским Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Подрыв ветерана СВО связали с угрозами Мединскому

Подрыв ветерана СВО Заура Гурциева связан с угрозами в адрес Владимира Мединского, помощника президента России Владимира Путина и главы переговорной группы в Стамбуле. Об этом заявил российский военный корреспондент Александр Сладков в Telegram. По мнению военкора, угрозы Мединскому и его семье — не просто акт устрашения.

Украинские экстремисты сразу вычеркнули Заура [Гурциева] из «Миротворца». А Мединского внесли и предупредили, что расправятся с его семьей. Просто пугают? Да как же! Александр Сладков

Журналист подчеркнул, что подобные действия являются проявлением стиля Киева, который подобным же образом давил еще на участников минских переговоров. Кроме того, военкор допустил, что российские спецслужбы отвечают на такие действия Украины «очень тайно».

«Там, на той стороне, все бессмертные, что ли?» — задался вопросом Сладков.

Момент встречи Никиты Пенькова (слева) и Заура Гурциева Кадр: Telegram-канал SHOT

Зауру Гурциеву готовили новое назначение

Заура Гурциева планировали перевести на работу в администрацию Ставропольского края. Планы на новое назначение чиновника раскрыл губернатор региона Владимир Владимиров в Telegram. По словам главы Ставропольского края, он был наставником Гурциева, который «строил большие планы».

Он буквально в воскресенье это должен был уехать на модуль обучения, потом две недели отпуска, и должен был с городского уровня перейти к нам в [краевую администрацию] заместителем министра ЖКХ Владимир Владимиров Глава Ставропольского края

Губернатор выразил соболезнования родным и близким Гурциева, заверив, что семье чиновника, в которой остались трое детей, будет оказана помощь. В том числе власти возьмут на себя организацию траурных мероприятий.

Заур Гурциев Кадр: ВРЕМЯ ГЕРОЕВ / YouTube

Мать ветерана СВО сообщила о его вызовах в ФСБ

Елена, мать Заура Гурциева, подорванного в Ставрополе, отреагировала на преступление фразой «был в списке целей». Женщина поделилась, что сына последнее время часто вызывали в ФСБ. Ему говорили, что он в разработке Украины, пояснила мать Гурциева.

«Он был прямой, он все говорил в глаза», — заявила она, добавив, что бывший военнослужащий на новом посту хотел многое улучшить для жизни ставропольцев. Россиянка отметила, что накануне не созвонилась с сыном. Ночью она отправила Гурциеву сообщение, но ответа так и не получила.

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