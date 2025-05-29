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11:45, 29 мая 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на убийство замглавы Ставрополя Гурциева

Депутат Чепа об убийстве Гурциева: Россия должна противостоять этому
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Алексей Чепа

Алексей Чепа. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа осудил убийство замглавы Ставрополя Заура Гурциева и подчеркнул, что с таким надо бороться. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

«Мы уже говорили, что Киев усиленно проповедует и поддерживает террористические действия, а также террористические акты, осуществляемые и поддерживаемые спецслужбами Украины. Использует при этом кого угодно», — сказал Чепа.

Россия должна всячески противостоять этому, сказал депутат, подчеркнув, что националистические организации недопустимы.

«Это одно из условий и причин, которые привели к СВО. И мы с этим обязаны бороться. Наверное, надо, как мы говорим, бороться с первопричиной. Пора разобраться с людьми, которые стоят за всеми этими актами», — пояснил Чепа.

Ранее в четверг губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о смерти ветерана СВО при взрыве в Ставрополе. Жертвой взрыва оказался участник СВО Заур Гурциев, который также участвовал в программе «Время героев». Взрыв в Ставрополе прогремел во дворе дома на улице Чехова ночью 29 мая. Сообщалось, что неизвестный взорвал гранату, жертвами взрыва, предварительно, стали двое мужчин. Следователи уже возбудили уголовное дело.

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