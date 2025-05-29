Москвичи назвали «Москву-Сити» пафосным «человейником»

«Сколково Парк»: Только 6 % москвичей хотели бы работать в «Москва-Сити»

Только 6 процентов москвичей хотели бы работать в БЦ «Москва-Сити». Об этом говорят результаты исследования делового квартала «Сколково Парк», имеющегося в распоряжении «Ленты.ру».

Главным недостатком кластера опрошенные назвали его дороговизну. Порядка 50 процентов москвичей считают, что там завышена стоимость всего, от обедов до парковочных пространств. Сразу 43 процента офисных работников, принявших участие в исследовании, заявили, что ассоциируют этот район с деньгами и пафосом.

Еще треть пожаловались на пробки и суету, затрудняющие поездки на работу на личном авто, а также бесконечные заторы и нехватку зеленых зон. Загруженность лифтов отметили 17 процентов: чтобы попасть на обед или уехать домой, им периодически приходится ждать по 15 минут.

Каждый четвертый считает офисный центр «человейником» — местом с плотным скоплением людей и дефицитом личного пространства. Еще 37 процентов испытывают там сильный стресс, подавленность и уныние.

В то же время 52 процента опрошенных признались, что хотят трудиться в современном бизнес-парке с развитой инфраструктурой, включающей в себя кафе, зоны отдыха и парковые зоны. Еще в 41 проценте ответов респонденты подчеркнули важность нахождения рабочего места в центре города, в пределах Кольцевой линии метро.

Ранее в России оценили стоимость возможной аренды Кремля. Если бы помещения там сдавались под офисы для элитного бизнес-центра, ставка аренды там могла бы составить до 4,05 миллиарда рублей в месяц, допустил руководитель аукционного дома Андрей Окулов.