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03:30, 29 мая 2025Из жизни

Мужчина нашел в лесу заброшенный дом с таинственной коллекцией

Юлия Юткина
Юлия Юткина

В городе Кэмелфорд, Великобритания, городской исследователь по имени Шон Пайпер проник в заброшенный дом и снял его на видео изнутри. Об этом сообщает Jam Press.

Пайпер нашел старое здание в лесу. По его словам, домом владела женщина, которой не стало в 2020 году. С тех пор дом окружили заросли, а предметы внутри покрылись слоем пыли. Мужчина пробрался в здание через окно второго этажа.

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Внутри Пайпер увидел таинственную коллекцию ремней, висящую над камином. На всех были латунные пряжки разных форм. Кроме того, как рассказывает Пайпер, в доме много коробок, комнатных растений, ламп, кружек, книг и альбомов. Также мужчине удалось найти в одной из комнат DVD-плеер. Пайпер отметил, что странный интерьер в доме «как будто застыл во времени».

Ранее сообщалось, что в Великобритании городской исследователь обнаружил заброшенное жилище священников и снял его на видео вместе с приятелями. Он признался, что атмосфера в задании была странной и пугающей.

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