Жуткое заброшенное жилище священников попало на видео

В Великобритании исследователь Джейми Робинсон нашел заброшенный дом священников

В Великобритании городской исследователь обнаружил заброшенное жилище священников и снял его на видео вместе с приятелями. Об этом пишет What's the Jam.

25-летний Джейми Робинсон из Белфаста увлекается урбанистикой, на его аккаунт в TikTok подписаны более 200 тысяч человек. Недавно молодой человек с приятелями обратили внимание на заброшенное здание в городе, где, как выяснилось, раньше жили священники. «Мы довольно часто проезжаем мимо этого дома, и на этот раз решили его проверить», — рассказал он в интервью изданию.

Робинсон признался, что бывшее жилище священников оказалось одним из самых жутких мест, которые ему приходилось посещать. Внутри приятели обнаружили засохшие цветы в кадках на подоконниках, кресла-качалки, заброшенную часовню, четки, нательные кресты и другие предметы культа. В одном из помещений с потолка обвалилась штукатурка, однако в соседней комнате Робинсон с приятелями нашли прибранную комнату с застеленной кроватью и иконой на стене.

Некоторые комнаты в жилище оказались заперты, а на одной из дверей висело объявление 2016 года об исчезновении священника, который, видимо, жил в этом доме. Робинсон признался, что атмосфера в задании была странной и пугающей. Он также рассказал, что последние жильцы выехали из здания в 2016-м.

Ранее сообщалось, что девушка случайно попала в жуткую заброшенную больницу в Португалии и сняла ее на видео. В кадр попали целые операционные светильники, гинекологическое кресло, покрытый пылью аппарат ИВЛ и нетронутая мебель.