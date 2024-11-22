Девушка случайно попала в жуткую заброшенную больницу и сняла ее на видео

В Португалии девушка случайно нашла жуткую заброшенную больницу у дороги

Исследовательница старых строений наткнулась на заброшенную больницу в Португалии у дороги и назвала ее «съемочной площадкой фильма ужасов». Свою историю она рассказала Jam Press.

23-летняя блогер Хлоя Урбекс попала в «жуткую больницу» случайно, когда исследовала сельскую местность. По словам девушки, деревенскую клинику забросили более 20 лет назад.

Внутри Урбекс сняла на видео койки, которые были еще застелены покрывалами, медицинские карты больных и оборудование. «Все инструменты были разложены по местам и собирали пыль. Там очень сильное ощущение запустения […] Это безусловно одно из самых жутких мест, в которые я попадала», — рассказала она в интервью.

Урбекс прошла по больнице, сделала множество фотографий и записала видео. В кадр попали целые операционные светильники, гинекологическое кресло, покрытый пылью аппарат ИВЛ и нетронутая мебель. В одном из кабинетов девушка обнаружила множество папок с историями болезней, которые лежали в шкафу и прямо на полу.

Блогер рассказала, что больница находится недалеко от дороги. При этом никаких ограждений или знаков рядом со зданием нет.

Ранее сообщалось, что в Великобритании семья неожиданно обнаружила у себя в саду таинственный бункер. Он был построен во времена Второй мировой войны.