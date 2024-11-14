Семья неожиданно обнаружила в своем саду бункер времен Второй мировой войны

В Великобритании семья нашла на своем участке бункер времен Второй мировой войны

В Великобритании семейная пара решила отремонтировать постройки на участке и неожиданно нашла под летним домиком бункер времен Второй мировой войны. Об этом пишет Jam Press.

Кэтрин и Лиам Милберн переехали с двумя детьми в деревенский дом в Саутвике три года назад. Все это время семья не знала, что в их саду есть старое бомбоубежище. Начав перекапывать участок, супруги заметили бетонную площадку три метра длиной. Внутри они обнаружили стальные прутья, а еще глубже — лист гофрированного железа.

Как рассказывает Кэтрин, им было настолько интересно, что они занимались этими раскопками до вечера, пока не наткнулись на лестницу. Ее ступени уходили в подземное помещение, наполненное водой.

Супруги предположили, что нашли в своем саду «бомбоубежище Андерсона». Так называли подземные сооружения, защищенные стальными листами. Они были названы в честь Джона Андерсона, министра внутренних дел Великобритании в начале Второй мировой войны.

С 1940 года эти бункеры активно строили по всей стране в качестве защиты от бомбардировок нацистской Германии. Отмечается, что «убежища Андерсона» способны выдержать бомбу мощностью 45 килограммов.

Супруги рассказали, что планируют сохранить бункер. По словам Кэтрин, в нем уже хотят проводить школьные экскурсии. Оказалось, что на месте их дома раньше стояло почтовое отделение деревни, сотрудникам которой нужны были эти защитные сооружения.

Ранее сообщалось, что британец обнаружил в лесу таинственную лестницу, ведущую под землю, и осмотрел место, в которое она его привела. После мужчина предположил, что спускался в заброшенный военный объект времен Второй мировой войны.