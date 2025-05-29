L'AntiDiplomatico: Лавров предупредил Европу о риске быть втянутой в войну

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил Европу о риске быть втянутой в войну. На это обратило внимание издание L'Antidiplomatico.

Лавров подчеркнул, что Германия рискует вновь оказаться втянутой в чужие войны ради неясных стратегических интересов Европы, повторяя ошибки, которые уже приводили страну к краху в прошлом веке. В частности, он напомнил о периодах нестабильности и кризисов, связанных с вовлечением страны в военные конфликты.

«Это обвинение звучит скорее как историческое предупреждение, адресованное не только Берлину, но и всей Европе, которая сегодня вновь рискует быть втянутой в чужие войны ради неясных стратегических интересов», — отметили авторы материала.

Глава российского МИДа также подчеркнул, что в то время, пока проходил исторический обмен пленными между Россией и Украиной, немецкая элита продолжила курс на милитаризацию.

Ранее сообщалось, что в беседе с журналистом Павлом Зарубиным Сергей Лавров выразил надежду, что ответственные политики в Германии остановят безумие по вовлечению страны в конфликт.