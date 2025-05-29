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18:49, 29 мая 2025Спорт

Названа выплаченная Сафоновым сумма задолженности по алиментам

Футболист Сафонов выплатил 3,5 миллиона рублей задолженности по алиментам
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Российский вратарь парижского ПСЖ Матвей Сафонов выплатил часть задолженности по алиментам перед бывшей женой Анастасией Казачек. Об этом стало известно Sport Baza.

По информации источника, футболист перевел 3,5 миллиона рублей на специальный счет дочери. Сафонову осталось выплатить еще 61,7 миллиона рублей. После окончательного погашения долга спортсмен сможет приехать в Россию.

Ранее Казачек рассказала, что согласно решению суда, футболист должен платить 1/4 от своей зарплаты. При этом сторона Сафонова решила обжаловать решение в Верховном суде России.

7 июня стало известно, что Сафонов оказался должен бывшей жене и дочери 60 миллионов рублей. Приставы списали часть долга в пользу Казачек, однако футболист по-прежнему должен более 59 миллионов рублей.

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