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14:04, 29 мая 2025Экономика

В России задумали резко поднять цены на газ

«Интерфакс»: Власти обсуждают повышение цен на газ для промышленных потребителей
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Правительство обсуждает идею повышать цены на газ для промышленных потребителей на десять процентов два раза в год — в первом и четвертом кварталах. Об этом со ссылкой на слова директора Совета производителей энергии Дмитрия Вологжанина сообщает «Интерфакс».

Накануне на заседании комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) он сообщил, что соответствующая информация «буквально вчера с плеча Минэнерго прилетела». Источники агентства, знакомые с обсуждением, подтвердили, что резкий рост тарифов для всех категорий потребителей, кроме населения, обсуждается.

При этом, отмечается в сообщении, неясно, с какого периода может начаться повышение, если власти все же решатся пойти на такой шаг. Текущий план правительства предусматривает индексацию газовых тарифов для промышленности на 10,3 процента в этом году, а далее ежегодно на 10,6 процента, 9 процентов и 7 процентов соответственно до 2028-го.

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Такое повышение могло бы улучшить финансовую ситуацию «Газпрома», который из-за потери большей части европейского рынка столкнулся с падением доходов. По итогам 2024 года компания продемонстрировала убыток по РСБУ (российский стандарт бухгалтерского учета), превышающий триллион рублей. На этом фоне совет директоров компании в мае рекомендовал отказаться от выплаты дивидендов, несмотря на достигнутую за счет разовых факторов прибыль по МСФО (международные стандарты финансовой отчетности).

Сложности поиска других направлений для экспорта газа повышают значимость российского рынка для компании, однако она не имеет возможности самостоятельно устанавливать тарифы для потребителей. В связи с чем их повышение должно пройти согласования в правительстве и Федеральной антимонопольной службе.

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