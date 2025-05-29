Проведение товарищеского матча между сборными России и Уругвая оказалось под угрозой срыва

Sport24: Сборная Уругвая может предпочесть матчи в Южной Корее, а не в России

Проведение товарищеского матча между сборными России и Уругвая оказалось под угрозой срыва. Об этом стало известно Sport24.

По информации источника, сборная Уругвая по футболу может предпочесть сыграть матчи в Южной Корее, а не в России. «Основная причина — сложности с организацией второго матча в РФ, поскольку потенциальные соперники уругвайцев "опасаются приезжать в страну из-за проблем с безопасностью и из-за атак украинских беспилотников"», — отмечается в материале.

Ранее президент Федерации футбола Уругвая Игнасио Алонсо заявил, что решения по матчу со сборных пока нет. Предварительно, игра должна состояться в ноябре.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Национальные команды могут проводить только товарищеские матчи.