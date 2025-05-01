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14:37, 1 мая 2025Спорт

В Уругвае ответили на вопрос о товарищеском матче со сборной России

Игнасио Алонсо: Решения по матчу сборных России и Уругвая по футболу пока нет
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Mariana Greif / Reuters

Президент Уругвайской ассоциации футбола Игнасио Алонсо ответил на вопрос о возможности проведения товарищеского матча со сборной России. Его слова передает Sport24.

Алонсо заявил, что решения по матчу со сборных в ноябре пока нет. «Не можем договориться из-за проблем с датой или местом встречи? Нет решения именно со стороны нашей федерации, играть со сборной России или нет», — объяснил он.

В ноябре 2024-го сообщалось о переговорах между сторонами. Однако никакие документы не были подписаны.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Национальные команды могут проводить только товарищеские матчи.

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