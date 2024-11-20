Стал известен возможный соперник сборной России на 2025 год

Уругвай договорился о проведении товарищеского матча с Россией в 2025 году

Футбольные сборные России и Уругвая могут провести товарищеский матч в 2025 году. Об этом стало известно Sport24.

Президент Уругвайской ассоциации футбола Игнасио Алонсо сообщил, что ведутся переговоры с Российским футбольным союзом (РФС) и есть договоренности организовать встречу на территории России в ноябре 2025 года. «Однако никакие документы и соглашения не подписаны», — подчеркнул он.

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сборная России пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии. Также ранее стало известно, что сборную России не допустят до жеребьевки квалификации чемпионата мира-2026.

Российская сборная может проводить только товарищеские матчи. В последних из них команда под руководством Валерия Карпина рекордно обыграла Бруней и разгромила Сирию.