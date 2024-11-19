Сборная России разгромила Сирию в товарищеском матче

Сборная России победила Сирию со счетом 4:0 в товарищеском матче

Сборная России одержала разгромную победу над национальной командой Сирии в товарищеском матче. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Волгоград-Арена» и завершилась со счетом 4:0. На 33-й минуте счет открыл защитник Максим Осипенко. На 52-й минуте преимущество команды увеличил защитник Илья Самошников. На 66-й минуте отличился капитан команды Алексей Миранчук. На 81-й минуте Осипенко реализовал пенальти и оформил дубль.

15 ноября сборная России одержала разгромную победу над национальной командой Брунея в товарищеском матче. Встреча прошла на стадионе «Краснодар» и завершилась со счетом 11:0. Победа с подобным счетом стала рекордной для сборной России.

Сборная России занимает 34‑е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Сирия располагается на 93‑й строчке списка.