Путин потребовал разобраться с «шаманами» в спортивной медицине

Путин потребовал навести порядок в сфере спортивной медицины

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо разобраться и навести порядок в сфере спортивной медицины, потому что это не «частная лавочка» и есть специальный федеральный орган — Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА). Его слова передает РИА Новости.

«Зачем каких-то "шаманов" привлекать? Я не понимаю. Надо навести здесь порядок. Контроль должен быть со стороны государства, это же не частная лавочка», — сказал российский лидер, подчеркнув, что ФМБА профессионально занимается спортивной медициной.

Он также призвал министра спорта Михаила Дягтерева уделить этому вопросу внимание и привести ситуацию в этой сфере в «состояние здравого смысла»

Ранее Путин заявил о важности продвижения информации об адаптивных видах спорта.